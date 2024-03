Florentino Perez arrive au secours de Mbappé ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va s'engager au Real Madrid l'été prochain. Un transfert qui pose des questions sur l'avenir d'Hakimi et de son frère Ethan au PSG. Va t-il les emmener avec lui comme le disent certaines rumeurs ? Au Real Madrid, on s'insurge déjà.

Kylian Mbappé au Real Madrid, un transfert inscrit dans le marbre depuis plusieurs années. Il est logique de voir le joueur le plus médiatisé au monde rejoindre le plus grand club du monde. Toutefois, quitter le PSG n'est pas si anodin pour Kylian Mbappé. Sur les 7 dernières années, le gamin de Bondy a construit une équipe à son image et bien plus encore. Nombreux sont les joueurs parisiens à être des amis ou des proches de Mbappé : Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et bien sûr son petit frère Ethan. C'est à contrecœur que Kylian Mbappé va leur dire au revoir en juin, ce qui a poussé certains médias à parler de possibles transferts d'Hakimi ou d'Ethan Mbappé au Real, en complément de celui de Kylian Mbappé.

Mbappé viendra seul, Perez le promet

Des rumeurs qui ont profondément agacé Florentino Perez, le président du Real Madrid. Selon le site Defensacentral, le boss madrilène n'apprécie pas ces fausses informations. Non, Achraf Hakimi et Ethan Mbappé ne doivent pas accompagner Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Florentino Perez a même du se justifier devant le conseil d'administration du club merengue, lequel avait pris au sérieux ces infos mercato.

PSG : Hakimi, le dernier caprice de Mbappé au Real Madrid https://t.co/jspKlBT3gp — Foot01.com (@Foot01_com) February 29, 2024

« Cela me fait mal parce que c'est un mensonge, il n'a rien demandé de tout cela... », a promis Perez devant le conseil d'administration selon les indiscrétions du site Defensa central. Kylian Mbappé sera normalement le seul joueur du PSG à faire le voyage Paris-Madrid cet été. Il faut dire que vu la solidité de l'effectif madrilène actuel, deux transferts supplémentaires apporteraient plus de problèmes que de bénéfices au Real Madrid.