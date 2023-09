Fayza Lamari discute avec le PSG pour un énorme coup double

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Bien que le mercato estival soit terminé, Kylian Mbappé reste au cœur de l'actualité, en raison de son avenir toujours aussi incertain. Les négociations vont bientôt reprendre et le PSG compte utiliser son petit frère pour l'éloigner du Real Madrid.

Entre le PSG et le Real Madrid, tous les coups sont permis pour attirer Kylian Mbappé. Pour l'instant, le Français reste un joueur de Paris, probablement jusqu'à la fin de la saison. Le club de la capitale rêve toujours de prolonger son contrat, au risque de le voir partir gratuitement durant l'été 2024. De son côté, le Real Madrid compte bien démarrer les modalités du futur contrat de l'attaquant de 24 ans. Toutefois, c'est bien Ethan Mbappé qui pourrait décider du sort de son grand frère. Comme le rapporte Defensa Central, Fayza Lamari est très impliquée dans la carrière de son autre fils Ethan. Le milieu de terrain est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024 comme son frère et la mère du champion du monde fait tout pour qu'Ethan reste à Paris.

Le plan du PSG pour faire prolonger Kylian Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Ainsi, le PSG veut profiter de la prolongation de contrat d'Ethan Mbappé pour monter que des négociations sereines pouvaient avoir lieu et entamer des négociations concernant celui de Kylian. Le média espagnol affirme que Fayza Lamari discute d'ores et déjà avec la direction parisienne pour l'avenir de son plus jeune fils. L'objectif des Parisiens est d'utiliser le futur d'Ethan Mbappé pour avancer au sujet de celui de Kylian par la même occasion et ainsi, bloquer définitivement une possibilité de transfert au Real Madrid. Le PSG a tout fait pour bâtir une équipe beaucoup plus équilibrée et très ambitieuse avec un coach qui a de vraies idées de jeu. Des détails qui pourraient peser dans la décision finale de Kylian Mbappé. Un énième coup dur semble se profiler pour le Real Madrid qui n'arrive toujours pas à recruter l'ancien prodige de l'AS Monaco. Surtout que le PSG est aussi en train de marquer des points en appelant régulièrement Ethan Mbappé dans le groupe professionnel, ce qui démontre, qu'avec Luis Enrique et Luis Campos, Paris compte bien sur les jeunes issus du centre de formation pour l'avenir.