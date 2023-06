Emmanuel Macron accusé, il s'intéresse plus à Mbappé qu'à la France

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

L'annonce de Kylian Mbappé sur sa décision de ne pas prolonger son contrat au PSG a été vécue comme un tremblement de terre. À tel point que même Emmanuel Macron se prépare à mettre son grain de sel.

Champion du monde en 2018 puis vice-champion en 2022 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé est l'une des personnalités les plus connues et appréciées de l'hexagone. L'attaquant du PSG est également l'un des joueurs de foot les plus populaires au monde. Forcément, son probable départ de Paris fait beaucoup de bruit. Plusieurs personnalités ont commenté la volonté du joueur de 24 ans de ne pas prolonger au PSG. Dont Emmanuel Macron. Déjà en 2022, le président de la République française avait discuté personnellement avec l'attaquant pour le convaincre de rester en France. Emmanuel Macron estime que pour le rayonnement du pays, c'est important que Kylian Mbappé continue de porter le maillot du PSG.

Mbappé plus important que les retraites pour Macron

⚽️ @EmmanuelMacron veut convaincre @KMbappe de rester au PSG.



📢 @PorcherThomas : "Il n'a jamais le temps de recevoir les syndicats, mais il en trouve pour Mbappé... Qu'il se concentre sur sa fonction pour laquelle il a été élu !"#GGRMC pic.twitter.com/XLJWURsGzN — RMC Story (@RMCStory) June 15, 2023

Encore une fois, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait pousser l'international français (68 sélections) à rester au PSG. Alors que la France traverse un contexte très particulier et austère depuis cette fameuse réforme des retraites, la prise de position d'Emmanuel Macron sur l'avenir de Kylian Mbappé a suscité l'agacement de plusieurs personnes dont Thomas Porcher. « Dès qu'il y a Justin Bieber, Pharrell ou quelqu'un comme ça, il lui trouve un peu de temps pour le rencontrer à l'Élysée mais il ne trouve jamais de temps pour les syndicats par exemple. Il ne doit pas s'occuper de tout et là, il veut redorer son image. Il y a des fois où il faut se concentrer sur pourquoi on a été élu » a déclaré l'économiste français sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC qui n'apprécie pas que Macron se positionne publiquement sur l'avenir de Mbappé. Plus préoccupé par le destin de Mbappé au PSG que sur la réforme des retraites, le président a été secoué par sa capacité à mettre la lumière sur des problèmes qui peuvent forcément paraitre secondaires aux Français.