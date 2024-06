EdF ‍: Kylian Mbappé blessé, la FFF prend la parole

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La France est tout de même suspendue à l'état de santé de Kylian Mbappé, sérieusement touché au nez contre l'Autriche. La FFF a pris la parole ce midi sur ce sujet.

La France a tremblé ce lundi soir avec la blessure de Kylian Mbappé, dont on a cru l’Euro directement terminé à l’issue du premier match. Un violent choc à la tête lui a cassé le nez et l’ont emmené directement à l’hôpital de Dusseldorf. Les premiers examens n’ont pas spécialement été rassurants, puisqu’ils ont confirmé une fracture sérieuse au niveau du nez, mais les médecins ont toutefois fait savoir qu’il n’y avait pas besoin d’une opération immédiate. Néanmoins, malgré la volonté du joueur de reprendre rapidement sur le coup, la prudence est de mise. Mbappé a bien envie d’enchainer les matchs, quitte à jouer avec un masque, mais Didier Deschamps devra se montrer prudent.

La France très prudente avec Mbappé

Prudence, c’est la maitre mot à la fédération sachant que le président Philippe Diallo a pris la parole ce mardi pour expliquer que le pire était évité, sans garantir une reprise rapide de sa star. « Il a eu cette blessure au nez. Les nouvelles étaient plutôt rassurantes, il n'y a pas d'opération à court terme de prévue. C'est un peu prématuré de donner un calendrier. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale à court terme et on attend les évolutions dans la journée pour voir ce qui est de la participation de Mbappé pour la suite du tournoi », a livré le dirigeant de l’instance fédérale, tout de même soulagé de voir l’équipe de France ne pas être privée avec certitude de son meilleur joueur. Néanmoins, sauf miracle, les Bleus peuvent préparer le match contre les Pays-Bas sans leur capitaine. Et en cas de résultat positif ou de match nul, il y a de grandes chances que le match face à la Pologne se déroule aussi sans Kylian Mbappé, qui voit en tout cas sa fin de saison continuer à être compliquée.

De son côté, Kevin Danso, qui a déjà croisé la route du Parisien ces dernières saisons avec le RC Lens, s’est excusé d’avoir ainsi blessé une star du football mondiale, même si l’Autrichien n’y est absolument pour rien dans cette action.