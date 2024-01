Avec le PSG, Mbappé se fait flasher à 125 millions d'euros

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de faire l'offre qui tue à Kylian Mbappé, avec un salaire en perpétuelle augmentation tant qu'il reste à Paris. Le Real Madrid tire forcément la langue.

C’est le sprint final du mercato, mais c’est aussi certainement la dernière ligne droite pour l’avenir de Kylian Mbappé. Les rumeurs se multiplient et le joueur ne pourra certainement pas tenir cette situation bien longtemps au risque de se voir polluer l’esprit quand les matchs de Ligue des Champions vont reprendre. Le Real Madrid, et toute la presse espagnole dans son sillage, est persuadé que sa signature à la Casa Blanca va se faire naturellement dans les prochaines semaines, et qu’il n’y a de toute façon pas de meilleur choix pour la suite de sa carrière. Sans cela, il semble bien que la porte se ferme de manière définitive pour l’attaquant français. Le PSG a bien compris que la tendance à un départ était réelle, mais cela ne l’empêche pas de tout tenter pour le convaincre.

Ainsi, comme cela a été évoqué ces derniers jours, Kylian Mbappé a reçu deux offres de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaïfi. Une portant sur un contrat court de deux ans lui permettant de partir soit dans le cadre d’un transfert dans un an, soit librement en 2026. L’autre est sur la durée et c’est sur laquelle le PSG mise énormément. Il s’agit d’un contrat de quatre ans, allant donc jusqu’en 2028, avec un salaire en augmentation à chaque saison supplémentaire passée au club. Et au final, la dernière année de contrat lui permettrait de toucher 125 millions d’euros, affirme le compte insider PSGINSIDE-ACTUS, alors que la base pour la première saison sera de 100 millions d’euros. Des sommes qui lui permettent de gagner plus du triple de ce que propose le Real Madrid.

Le Real Madrid va-t-il augmenter son offre ?

A ce montant exorbitant, s’ajoutent des primes et la liberté de disputer les Jeux Olympiques avec la France bien évidemment. Autant dire que le PSG compte bien mettre toutes les chances de son côté pour faire pencher la balance et mettre le Real Madrid dans la difficulté également. Car s’il venait à choisir l’offre espagnole, nul doute que Mbappé négocierait également avec Florentino Pérez et lui demandera de faire un effort financier pour que la différence ne soit pas trop énorme avec ce que le Paris SG lui met sur la table. Un bras de fer à distance qui n’a pour le moment pas de vainqueur, même si le Real Madrid n’a pas l’air de vouloir jouer le jeu de la surenchère dans ce dossier.