TV : Croatie - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la petite finale ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Défaits par l’Argentine et la France en demi-finales de la Coupe du Monde 2022, la Croatie et le Maroc tenteront de finir leur parcours en beauté avec une troisième place à aller chercher lors de la petite finale.

Quelle heure pour Croatie – Maroc ?

Éliminés aux portes de la finale dans le dernier carré de cette Coupe du Monde au Qatar, la Croatie et le Maroc ont encore le « match des perdants » à disputer avant de rentrer à la maison. Cette rencontre se disputera ce samedi 17 décembre à 16 heures au Khalifa International Stadium de Doha, un jour avant la grande finale entre l’Argentine et la France. Cette petite finale sera arbitrée par le Qatarien Abdulrahman Al-Jassim.

Sur quelles chaînes suivre Croatie – Maroc ?

Comme ce sera le cas de la finale dimanche, ce match pour la troisième place entre la Croatie et le Maroc sera disponible au plus grand nombre, vu qu’il sera diffusé sur TF1 et beIN Sports 1.

Les compos probables de Croatie – Maroc :

Lourdement défait face à l’Argentine en demie (0-3), la Croatie cherchera à boucler sa deuxième Coupe du Monde de suite sur le podium, ce qui reste un exploit pour un pays pas si grand que cela. Pour cette ultime rencontre de ce Mondial au Qatar, Zlatko Dalic pourra en tout cas compter sur une équipe au complet, avec notamment Modric ou Gvardiol.

La compo probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic.

Premier pays africain à atteindre les demies de la Coupe du Monde, le Maroc rêve de finir cette épopée en beauté avec une victoire contre la Croatie. Mais finir sur le podium derrière l’Argentine et la France, deux des plus grands pays de foot, les Lions de l’Atlas devront trouver des ressources sans Aguerd ni Saiss, blessés. Une mission que Walid Regragui tentera donc de faire avec les joueurs les plus en forme de son groupe.

La compo probable du Maroc : Bono - Hakimi, Dari, El Yamiq, Mazraoui - Amrabat, Ounahi, Amallah - Ziyech, En Nesyri, Boufal.