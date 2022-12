L'Espagne au tapis, le Maroc fait sensation !

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

1/8e de finale

Maroc bat Espagne 0-0 (3-0 aux tirs au but)

Le Maroc a réalisé l’exploit de ces 1/8e de finale en battant l’Espagne aux tirs au but.

Soutenus par tout un peuple, les Lions de l’Atlas ont livré une terrible bataille pour s’accrocher face à une formation espagnole qui a longtemps gardé le ballon, sans parvenir à se montrer dangereuse. Résultat, le 0-0 qui sanctionnait cette opposition de style totale était plutôt logique, tant la solide défense des Marocains tenait bon face aux assauts de la Roja qui manquaient clairement de tranchant. La prolongation était inévitable et le scénario n’évoluait pas, même si le Maroc passait tout proche du but du KO sur une frappe de Cheddira à la 104e minute, parfaitement sauvée par Unai Simon. Le temps s’écoulait et emmenait tout le monde vers la fin de la prolongation pour l’inévitable séance de tirs au but. Sous une pression maximale, Sarabia, Busquets et Soler manquaient leur tentative, ce qui envoyait le Maroc en quart de finale après une Panenka victorieuse de Hakimi. Ce sera face à la Suisse ou au Portugal, mais peu importe pour les Lions de l’Atlas cette performance est d’ores et déjà historique pour le pays du Maghreb.