TV : Angleterre - Iran, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Par Alexis Rose

Lundi, au lendemain du match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur, un premier outsider à la victoire finale débutera sa Coupe du Monde au Qatar. Il s’agit de l’Angleterre, qui affrontera l’Iran.

Quelle heure pour Angleterre – Iran ?

Durant un mois, il va falloir vous habituer à regarder des matchs en dehors des soirées. Puisque la plupart des matchs de poules auront lieu en journée, comme ce Angleterre - Iran. Cette rencontre de la première journée du Groupe B se jouera effectivement ce lundi 21 novembre à 14 heures au Khalifa International Stadium, un stade de 40 000 places basé à Doha.

Stepping up our hard work ahead of the @FIFAWorldCup! 👊 pic.twitter.com/4kEC3e4KHY — England (@England) November 18, 2022

Sur quelle chaîne suivre Angleterre – Iran ?

Ce match entre l'Angleterre et l’Iran ne sera pas visible en clair et en gratuit, puisqu’il sera uniquement diffusé sur beIN Sports 1, la chaîne principale de cette Coupe du Monde 2022.

Les compos probables d'Angleterre – Iran :

Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 et finaliste du dernier Euro, l’Angleterre aborde ce Mondial au Qatar avec beaucoup d’ambitions. Plus sacré au niveau mondial depuis 1966, le pays de Gareth Southgate devra se défaire des USA et des Pays de Galles, mais aussi de l’Iran, son premier adversaire. Un match qui se jouera sans Sterling ni Walker.

La compo probable de l’Angleterre : Pope - Stones, Dier, Maguire - Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Shaw - Foden, Kane, Saka.

Souvent qualifié pour le premier tour de la Coupe du Monde, avec seulement deux victoires au compteur depuis 1978, l’Iran cherchera à créer l’exploit dans ce groupe très anglais. Pour cela, le groupe du sélectionneur portugais Carlos Queiroz aura un effectif conquérant à sa disposition.

La compo probable de l’Iran : Beiranvand - Kanani, Sarlak, Pouraliganji, Jalali - Cheshmi - Rezaeian, Amiri, Azmoun - Torabi, Barzegar.