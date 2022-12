Le Qatar habille Messi, la polémique s’enflamme

Dans : Mondial 2022.

Au moment de soulever la Coupe du monde, Lionel Messi était couvert d’une tenue traditionnelle arabe dimanche soir. Et pour certains, cela ne passe pas.

Personne ne l’avait prévu, l’image a surpris tout le monde. Au moment de soulever la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière dimanche soir, Lionel Messi a été habillé par les organisateurs qataris d’un bisht, une tenue traditionnelle arabe. L’image a logiquement fait le tour de la planète et si en France, on se moque pas mal de la polémique qu’elle engendre après la déception de la défaite en finale de la Coupe du monde, en Argentine, les réactions sont nombreuses. Et la polémique s’enflamme peu à peu autour du Qatar et de la tenue de Lionel Messi au moment de soulever la Coupe du monde. Ancien défenseur de l’Argentine, présent en 2018 avec l’Albiceleste, Pablo Zabaleta a regretté la tenue de Lionel Messi et l’a fait savoir sur le plateau de la BBC.

Messi habillé par le Qatar, polémique en Argentine

« Mais pourquoi ? Juste, pourquoi ? Il n’y avait aucune raison pour faire ça » s’est plaint l’ex-défenseur de l’Argentine (58 sélections), dont la réaction a été partagée par des milliers d’Argentins sur les réseaux sociaux. Comme indiqué par RMC, c’est l’émir du Qatar en personne, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani qui est venu déposer cette tenue sur les épaules de Lionel Messi juste avant que le n°30 du Paris Saint-Germain soulève la Coupe du monde. Sur son compte Twitter, @FCGeopolitics a décrypté ce moment. « En faisant revêtir à Leo Messi un manteau traditionnel arabe ("un bisht") le pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA, le Qatar, a voulu pleinement être associé à la victoire de l'Argentine, à travers une image qui fera le tour du monde ». Et qui n’a pas fini de provoquer de grosses polémiques en Argentine, où beaucoup auraient aimé voir Lionel Messi soulever la Coupe du monde dans une tenue plus classique, avec uniquement le maillot bleu et blanc de l’Argentine sur les épaules.