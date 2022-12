Lionel Messi boulet de l’Argentine, il fallait oser

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’Argentine depuis le début du Mondial, Lionel Messi a obtenu la pire note parmi les joueurs de son équipe face à la Pologne.

Buteur contre l’Arabie Saoudite et face au Mexique lors des deux premières journées de la phase de groupe de la Coupe du monde, Lionel Messi est resté muet contre la Pologne mercredi soir (2-0). L’attaquant du Paris Saint-Germain a pourtant eu les occasions pour faire trembler les filets mais Szczesny s’est opposé à lui, d’abord sur penalty en première mi-temps puis sur une belle occasion après l’heure de jeu. Bien qu’il n’ait pas marqué, Lionel Messi a réalisé une prestation convaincante en étant très remuant et à l’origine de plusieurs occasions franches de son équipe. Malgré cette prestation plus que correcte, le capitaine de l’Argentine a reçu la pire note parmi les joueurs argentins dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi avec la sévère marque de 4/10.

L'Equipe très sévère avec Messi

Lionel Messi is the first player in HISTORY to have 2 penalties saved in the World Cup 😱 pic.twitter.com/LcdbaVtco7 — ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2022

Une note très dure pour Lionel Messi au vu de la prestation globale du meneur de jeu du Paris Saint-Germain et qui ne devrait pas manquer de faire réagir. « Ça peut paraître sévère car dans sa position de faux 9, le capitaine a amené à son habitude un tas de situations. Mais au final, l'Argentine passe grâce à ses partenaires : il ne transforme pas le penalty généreux sifflé en sa faveur (39e) et bute sur Szczesny sur une action où il doit mieux la placer (71e) » analyse L’Equipe, pour qui tous les autres joueurs argentins ont livré une meilleure prestation que Lionel Messi. En revanche, Robert Lewandowski est lui plus durement noté encore que Messi avec un humiliant 3/10. « S'il a marqué pour la première fois en Coupe du monde, son déplacement au Qatar est pour l'heure un échec personnel. En début de match, il a laissé planer l'espoir grâce à quelques déviations de la tête ou des ballons bien conservés dos au but. Mais, assez vite, il n'a vu venir personne le relayer, a été coupé de son milieu et s'est épuisé pour rien » écrit L’Equipe alors que la France affrontera la Pologne de Lewandowski dimanche à 16 heures tandis que l’Argentine défiera l’Australie en 8es de finale.