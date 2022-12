Le Brésil champion du monde de la provocation, il hurle au scandale

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Lundi soir, le Brésil s’est qualifié sans trembler pour les quarts de finale de la Coupe du monde en balayant la Corée du Sud (4-1).

Les hommes de Tite ont plié le match dès la première mi-temps avec des buts de Vinicius, Neymar, Richarlison et Lucas Paqueta. Et après chacun des buts inscrits par la sélection brésilienne, les joueurs auriverde ont laissé éclater leur joie en dansant. Le sélectionneur Tite s’est lui aussi prêté au jeu sur le but inscrit par Richarlison. Dans la joie et la bonne humeur, les coéquipiers de Neymar ont fêté leurs buts comme des enfants avec beaucoup d’insouciance et de bonheur. Mais ce n’est pas vraiment cela qui ressort dans la presse au lendemain de la qualification du Brésil pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Au contraire, les célébrations brésiliennes sont jugées exubérantes et exagérées pour de nombreux médias et consultants, notamment car les joueurs ont effectué plusieurs danses sur chaque but, ce qui est considéré comme abusif.

Roy Keane exaspéré par les danses du Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

A la télévision britannique, c’est Roy Keane qui a taclé les joueurs brésiliens pour leurs célébrations « irrespectueuses » selon lui. « Le but de Vinicius est fantastique avec une excellente finition, le début du match du Brésil était excellent. Mais je n'ai jamais vu autant de danse. Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois. Je ne peux pas croire ce que je regarde, c'est comme regarder Strictly (Come Dancing). C'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire » a pesté Roy Keane, très agacé par l’attitude des Brésiliens. Des attaques auxquelles le sélectionneur Tite a répondu face aux médias après la victoire de son équipe contre la Corée du Sud. « Nous essayons de nous adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes et j'essaie de m'adapter un peu à leur langue, et une partie de leur langue est la danse. Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but, le bonheur de l'équipe, le bonheur de la performance. Il n'y a eu aucun manque de respect envers l'adversaire » a assuré le sélectionneur du Brésil, pour qui il ne faut surtout pas y voir une provocation à l’encontre de l’adversaire.