La Suède boycotte le Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Baptiste Mulatier

Sous la pression des clubs, la Fédération suédoise de football a annoncé l’annulation de sa tournée hivernale à Doha, au Qatar, prévue en janvier.

Les conditions de travail des migrants au Qatar depuis plusieurs années font réagir certains pays du nord de l'Europe. L’ONG Amnesty International parlait de milliers de travailleurs morts à cause de la dangerosité des chantiers. Quelques jours plus tard, la Norvège et la Suède, entre autres, demandaient à la FIFA de prendre les choses en main en faisant « davantage pression sur les dirigeants qataris », afin notamment qu’ils enquêtent sur ces morts, au nombre de 6500 en dix ans selon le Guardian. La Norvège évoquait il y a quelques mois la possibilité de ne pas disputer la Coupe du monde 2022. Finalement, un congrès réuni par la Fédération norvégienne de football, réunissant pas moins de 368 délégués, avaient voté en juin dernier contre cette option.

La Suède annule sa tournée au Qatar

La Suède ne va, a priori, elle non plus pas boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar. En revanche, une autre décision a été prise. La tournée hivernale à Doha, organisée depuis 2019, n’aura plus lieu. Le président de la Fédération suédoise de football, Hakan Sjöstrand, l’a confirmé après une réunion mardi soir avec le représentant des clubs suédois. « Il est clair qu'il y a un consensus parmi les clubs contre le fait d'organiser cette tournée au Qatar. Nous allons regarder une alternative. Ce qui est certain c'est que la tournée de janvier n'aura pas lieu à Doha au Qatar », a déclaré dans un communiqué le boss du football suédois. Les pays suédois sont les plus préoccupés par la situation dramatique des travailleurs au Qatar. « Le silence des Bleus sur la situation des ouvriers au Qatar, c’est pas ça la France », regrettait Frédéric Hermel dans les Grandes Gueules sur RMC il y a quelques jours.