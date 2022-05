Jusqu’au Qatar, Stéphanie Frappart n’est pas épargnée

Dans : Mondial 2022.

Par Eric Bethsy

Nommée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Stéphanie Frappart ne fait toujours pas l’unanimité. Son plus grand détracteur Jérôme Rothen en a mis remis une couche sur la qualité de ses prestations cette saison.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde masculine, la FIFA a nommé trois femmes pour arbitrer des matchs, y compris la Française Stéphanie Frappart. Mais comme on pouvait s’y attendre, ce choix ne fait pas l’unanimité dans l’Hexagone. On s’attendait évidemment à la réaction de Jérôme Rothen qui n'a jamais compris pourquoi l’arbitre internationale était si cotée. Autant dire que le consultant de RMC n’a pas changé d’avis après la décision de l’instance.

🗣️💬 Jérôme Rothen : "C'est une injustice terrible pour tous les autres arbitres qui ont été bons cette année [...] Mme Frappart qui va faire la Coupe du Monde, combien de matches de C1 a-t-elle arbitrée ? Tu ne vas pas me dire qu'elle fait partie des meilleurs !" pic.twitter.com/mRtdJAmqhl — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 19, 2022

« Tu as le devoir et l'obligation d'être bien meilleure sur les matchs que tu as arbitrés en Ligue 1, et ce n'est pas le cas de Stéphanie Frappart, je suis désolé, a critiqué Jérôme Rothen. Il faut sanctionner ces arbitres. S'ils ne sont pas au niveau en Ligue 1, il faut en faire monter d'autres qui sont peut-être un peu en dessous dans la hiérarchie. Je ne dis pas que la FIFA la prend pour faire de la discrimination positive. Mais tu crois que la FIFA s'emmerde à regarder les matchs de Ligue 1 ? Ils appellent Pascal Garibian qui a mis Clément Turpin et Stéphanie Frappart tout en haut en début de saison. »

Rothen ne lâche pas l'affaire

« Il avait peut-être raison sur les années précédentes, mais sur cette saison ce ne sont pas les meilleurs. Je constate que les joueurs et les arbitres pensent pratiquement comme moi. Madame Frappart, combien de match de Ligue des Champions a-t-elle arbitré cette saison ? Elle ne fait pas la meilleure compétition mais elle fait partie des meilleures arbitres au monde, c'est incroyable ! », s’est étonné l’ancien Parisien, pas du tout rassuré par le match de Stéphanie Frappart en finale de la Coupe de France (victoire de Nantes contre Nice 1-0).