Huit ça suffit, la France ira au Mondial 2022 !

France bat Kazakhstan : 8 à 0

Buts : Mbappé (6e, 12e, 32e, 87e), Benzema (55e, 59e), Rabiot (75e), Griezmann (85e sp) pour la France

Dans un Parc des Princes qui sonnait comme à ses plus belles heures, l'équipe de France n'a eu aucun mal à valider son ticket pour le Mondial 2022 avec notamment un Mbappé de gala.

S'il y avait un tout petit peu de stress au moment du coup d'envoi de ce match France-Kazakhstan, il n'a pas duré longtemps. En effet, dans son jardin, Kylian Mbappé a vite tué le suspense et mis KO les visiteurs. Après à peine trente minutes de jeu, l'attaquant tricolore du PSG avait déjà signé un triplé (6e,12e,32e).

1985 - Kylian Mbappé est le 1er joueur à marquer 3+ buts lors d'un match compétitif avec la France depuis Dominique Rocheteau contre le Luxembourg le 30 octobre 1985 (3 buts également). Inarrêtable. #FRAKAZ pic.twitter.com/Va4tOtcQQX — OptaJean (@OptaJean) November 13, 2021

Forts de cet avantage à la pause, les Bleus n'avaient plus rien à craindre dans la quête du ticket en or pour le Qatar, mais cela n'empêchait pas Benzema, plutôt discret jusque-là, de corser l'addition sur un service de Theo Hernandez (55e, 4-0), le buteur madrilène signant un doublé avec cette fois une passe signé Mbappé (5-0, 59e). Face à des Kazakhstanais totalement débordés, Rabiot y allait également de son but d'une surpuissante reprise de la tête (6-0,75e), les Bleus n'étant plus en mode qualification mais en mode démonstration.

Griezmann corsait encore plus l'addition (7-0, 84e) l'attaquant se faisant justice sur penalty, avant de dédier son but aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et c'est le héros du soir, Kylian Mbappé qui concluait la fête en signant un quadruplé (4-0, 87e), rejoignant le légendaire Raymond Kopa, dernier international à avoir ainsi signé quatre buts dans un même match, c'était en 1958 contre l'Allemagne de l'Ouest. La France ira donc au Mondial 2022 pour défendre son titre et sur ce qu'elle a montré lors de ses trois derniers matchs on peut déjà dire qu'elle en sera l'un des favoris, si ce n'est le grand favori.

Classement du Groupe D

1e. France 15 pts

2e. Finlande 11 pts

3e. Ukraine 9 pts

4e. Bosnie 7 pts

5e. Kazakhstan 3 pts (+1 m)