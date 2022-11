La France humiliée, la Tunisie éliminée

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Mondial 2022

Education City Stadium (Al Rayyan)

Tunisie bat France : 1 à 0

But : Khazri (58e) pour la Tunisie

Face à une équipe de France largement remaniée, et longtemps en dessous de tout, la Tunisie s'est logiquement imposée (1-0). Mais la victoire de l'Australie contre le Danemark (1-0) ne permet pas aux Aigles de Carthage de se qualifier.

Avec neuf changements par rapport à son équipe type, Didier Deschamps avait tenu sa promesse de faire tourner son effectif pour ce dernier match d'une poule où les Bleus avaient la certitude ou presque de finir à la première place. Mais c'est peu dire que les remplaçants tricolores ont déçu tant le niveau affiché par Mandanda et ses coéquipiers a été indigne des champions du monde en titre. Et si à la pause, la France et la Tunisie étaient à égalité, c'était un moindre mal pour une formation tricolore insipide.

Après un but refusé en toute fin de match, les Bleus s'inclinent 1-0 face à la Tunisie, mais terminent tout de même 𝗲𝗻 𝘁𝗲̂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲.



Prochain RDV : les 𝗵𝘂𝗶𝘁𝗶𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 ce dimanche 👊



🇹🇳1-0🇫🇷 | #TUNFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/thUSLxF2xC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022

Et ce qui devait arriver arrive en seconde période, bien lancé, Khazri ouvrait très logiquement le score à l'heure de jeu (1-0, 58e). Conscient qu'il fallait faire quelque chose, le sélectionneur français lançait tour à tour, Mbappé, Rabiot, Griezmann et Dembélé, histoire d'éviter à ce qui ressemble à une humiliation. Forcément, le match prenait une autre tournure, les attaquants français étant de plus en plus dangereux, face à une défense tunisienne héroïque. Sur le bord du terrain, la Tunisie apprenait la qualification de l'Australie et quelques seconde plus tard Griezmann pensait avoir égalisé, mais finalement l'arbitre annulait le but pour une position de hors-jeu alors que tout le monde pensait que la rencontre était terminée. Cette victoire est historique pour la Tunisie, mais elle a forcément un goût très amer.

Classement Groupe D

1e. France 6 pts

2e. Australie 6 pts

3e. Tunisie 4 pts

4e. Danemark 1 pt