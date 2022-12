France-Argentine : 29,4 millions de téléspectateurs, record historique pour TF1 !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

La finale du Mondial 2022 entre la France et l'Argentine a pulvérisé le record historique des audiences. TF1 est le grand gagnant de cette Coupe du Monde où certains lui promettaient le pire.

A ceux qui avaient encore quelques doutes sur l’intérêt des Français pour le Mondial au Qatar, l’annonce des audiences de TF1 fait exploser les doutes. En effet, la Une a réuni en moyenne 24,1 millions de téléspectateurs pendant la finale France-Argentine, soit 80% des personnes devant la télévision. Et au moment de l’épreuve décisive des tirs au but, cette audience a même atteint 29,4 millions de téléspectateurs, une audience inédite, soit 86% des plus de 4 ans. Un record historique pour TF1, alors même que l’on ne connaît pas les audiences de BeInsports. C'est en effet la première fois qu'une chaîne de télévision réunit autant de monde, et a probablement fait autant de déçus.