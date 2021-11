Mondial 2022 : L'Italie aux barrages ! La Suisse et l'Angleterre qualifiées !

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

La Suisse et l'Angleterre ont obtenu leur ticket pour la prochaine Coupe du monde au Qatar l'an prochain. Grosse désillusion pour l'Italie qui devra passer par les barrages pour tenter d'aller au Mondial.

Le penalty raté la semaine passée par Jorginho dans les dernières secondes d’Italie-Suisse coûte finalement très cher aux champions d’Europe, puisque ce lundi soir c’est un scénario catastrophe qui s’est déroulé pour la formation de Mancini. Si à la pause l’Italie était encore qualifiée, puisque la Suisse et la Bulgarie étaient à 0-0, la suite a tourné au cauchemar pour une formation transalpine sans aucune imagination et totalement incapable de prendre à défaut une équipe d’Irlande du Nord, solide et motivée. Dans le même temps, et malgré deux buts refusés par la VAR, la Nati a balayé 4-0 la Bulgarie, et le tombeur de la France lors du dernier Euro ira bien au Qatar dans un an. Avec son triste 0-0, le champion d’Euro en titre devra passer, de son côté, par la très risquée épreuve des barrages en mars prochain.

Un autre ticket a été attribué pour le Mondial 2022, et là il n’y a pas eu de suspense puisque l’Angleterre a mis un terrible 10-0 à une formation de Saint-Marin qui a en plus été réduite à dix pendant plus de 20 minutes. L’équipe de Southgate s’est promenée et termine en tête de son groupe avec 26 points pris sur 30.