CDM : Le Qatar boycotté en France, les chiffres gonflent !

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar approche et la compétition risque d’être partiellement boycottée en France.

Pour des raisons humanitaires et écologiques, l’attribution de la Coupe du monde au Qatar a énormément fait réagir et le boycott va exister chez certains Français. Et pour preuve, d’après un sondage commandé par RTL, 23 % des personnes s’intéressant habituellement au football déclarent ne vouloir regarder aucun match de la Coupe du monde au Qatar cet hiver. Pour être précis, ce chiffre est de 39 % chez les 18-24 ans. Mais comme toujours dans ce genre de compétition, les résultats de l’Equipe de France seront déterminants pour attirer la curiosité du grand public. Dès lors, un bon parcours des Bleus à la Coupe du monde pourrait-il faire changer d’avis certains des Français ayant d’ores et déjà annoncé leur intention de boycotter le Mondial au Qatar ?

Un quart des amateurs de foot vont boycotter le Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Oui pour une partie car 19% des amateurs de football ayant l’intention de boycotter ce Mondial avouent qu’ils se laisseront probablement tenter par les phases finales en cas de qualification des Bleus. En revanche, 81 % des Français ayant l’intention de boycotter la Coupe du monde campent sur leurs positions et affirment qu’ils ne regarderont aucun match, peu importe le parcours de l’équipe de Didier Deschamps. Globalement, 48 % des Français et 76 % des amateurs de foot pensent regarder un match de l’Equipe de France si les Bleus atteignent les quarts de finale. Au total, un quart des amateurs de football semble donc bien décidé à bouder la Coupe du monde au Qatar. Un chiffre important même si on ne doute pas que l’engouement sera bien présent en France dans le cas où Karim Benzema, Kylian Mbappé et leurs coéquipiers parviennent à briller lors de cette Coupe du monde.