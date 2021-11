CdM 2022 : L'Argentine qualifiée après un match musclé

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

L'Argentine a son ticket pour le Mondial 2022 après un match nul (0-0) face au Brésil. Une rencontre terne et musclée.

Même s'il a fallu attendre la fin du match entre le Chili et l'Equateur (0-2) pour en avoir la certitude, Lionel Messi et ses coéquipiers ont désormais un billet pour le Mondial dans un an au Qatar grâce à un triste nul (0-0) face au Brésil. Un match qui ne restera pas dans les mémoire, du moins sur le plan footballistique, les deux formations étant clairement sous tension pendant 90 minutes avec d'innombrables fautes.