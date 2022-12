Cristiano Ronaldo boulet du Mondial, l’humiliation suprême

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

L’heure est aux bilans après cette Coupe du monde extraordinaire, et pour certaines stars comme Cristiano Ronaldo, le constat est terrible.

La Coupe du monde 2022 au Qatar a tenu toutes ses promesses et bon nombre de superstars du football ont tenu leur rang. C’est par exemple le cas de Lionel Messi, élu meilleur joueur de la compétition par la FIFA ou encore de Kylian Mbappé, meilleur buteur du Mondial avec huit buts inscrits sous les couleurs de l’Equipe de France. Avant leur élimination, des joueurs tels que Neymar ou encore Harry Kane ont également assumé leur statut. En revanche, une star a clairement manqué ce rendez-vous crucial : Cristiano Ronaldo. Titulaire lors de la phase de groupes, l’ex-attaquant de Manchester United est passé sur le banc à partir des 8es de finale et n’a pas pu empêcher l’élimination du Portugal en quarts de finale contre le Maroc. Après cette Coupe du monde palpitante, le fournisseur de données Sofascore a publié le onze des flops de la compétition en se basant uniquement sur les statistiques.

Cristiano Ronaldo parmi les onze flops du Mondial

L’humiliation est suprême pour Cristiano Ronaldo dans la mesure où l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin fait partie de cette équipe. Et la pilule est d’autant plus difficile à avaler pour Cristiano Ronaldo que le Portugais est quasiment l’unique star du football mondial a faire partie de cette équipe de flops. Notons tout de même qu’un champion du monde argentin accompagne CR7 en attaque en la personne de Lautaro Martinez, titulaire lors du premier match contre l’Arabie Saoudite et qui a rapidement fait les frais des choix forts de Lionel Scaloni, qui lui a ensuite préféré la pépite de Manchester City, Julian Alvarez. Dans les buts, Edouard Mendy, peu décisif avec le Sénégal et impuissant contre l’Angleterre en 8es de finale, a été retenu dans cette équipe de flops du Mondial.

Le onze des flops de la Coupe du monde (selon Sofascore) : Mendy, Dest, Glik, Diallo, Bereszynski, Leckie, Hwang, Ivrine, Vargas, L.Martinez, C.Ronalo.