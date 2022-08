CdM 2022 : En violet, l'Argentine envoie un message au Qatar

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

L'Argentine a dévoilé son nouveau maillot extérieur qu'elle arborera lors de la prochaine coupe du monde au Qatar. Il sera violet, une couleur inédite pour un message politique destinée au pays hôte.

On n'a pas le même maillot mais on a la même passion, hommes ou femmes. Voilà en substance le message envoyé par l'équipe d'Argentine de football lors de la prochaine coupe du Monde. A côté de son traditionnel maillot bleu ciel et blanc, la très bien nommée Albiceleste évoluera dans une deuxième couleur plus atypique. Traditionnellement, son maillot extérieur est totalement bleu ou noir. Mais, cette année, l'équipementier allemand Adidas innove pour la bande à Léo Messi. L'Argentine étrennera une nouvelle livrée violette au Qatar. Un choix étonnant que certains pourraient déjà attribuer à la volonté de casser les codes pour vendre plus de maillots à travers le monde.

L'Argentine en violet pour promouvoir l'égalité des sexes

Mais, il n'en est rien. Ce drôle de choix de couleur a plutôt une fin politique. Avec cette tenue violette, le but est de promouvoir les valeurs d'inclusion et, en premier lieu, celle de l'égalité entre les sexes. C'est ce que révèle notamment Pablo Lamo, le directeur général d'Adidas Argentine dans un communiqué publié en marge de la présentation du nouveau maillot.

« Le nouveau maillot extérieur de l'équipe nationale transmet un message puissant d'égalité des sexes, aligné sur les valeurs de diversité et d'inclusion que notre marque promeut. Grâce au sport, nous avons la possibilité de changer la vie des gens, et le football est l'un des outils idéaux pour transformer la réalité », indique t-il. Une initiative loin d'être anodine alors que la compétition se jouera au Qatar, pays critiqué pour sa politique envers les femmes. Si certains supporters argentins n'apprécieront pas cette innovation de couleur, le message envoyé permettra peut-être de tempérer leur jugement.