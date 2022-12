TV : Croatie - Brésil, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Pour lancer les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, le Brésil, l’un des grands favoris de la compétition, sera opposé à la Croatie, finaliste déchu du dernier Mondial.

Quelle heure pour Croatie - Brésil ?

Après une pause de deux jours, la Coupe du Monde va reprendre ses droits avec le début des quarts de finale. Pour lancer ce week-end de folie, qui se terminera avec un énorme France - Angleterre, le Brésil défiera la Croatie à l’Education City Stadium d’Al Rayyan au Qatar ce vendredi 9 décembre à 16 heures.

Sur quelle chaîne suivre Croatie - Brésil ?

TF1 n’ayant pas tous les droits des quarts de finale de cette Coupe du Monde, ce choc entre le Brésil et la Croatie, qui s’annonce tendu entre deux nations habituées à la phase finale, ne sera pas accessible au grand public. Puisque cette rencontre sera uniquement diffusée sur beIN Sports 1.

Brésil / Croatie en exclusivité sur BeIN SPORTS 1 ce vendredi à 16h en quart de finale du Mondial. pic.twitter.com/sa26pedO5R — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 6, 2022

Les compos probables de Croatie - Brésil :

Toujours invaincue depuis le début de la Coupe du Monde, la Croatie est passée tout proche de la correctionnelle en huitièmes de finale en ne venant à bout du Japon qu’aux tirs au but (1-1, 3-1 tab). Un succès à l'arraché qui fera peut-être office de déclic avant de défier le Brésil. Zlatko Dalic l’espère en tout cas, lui qui aura pour objectif d’amener son pays le plus loin possible, et pourquoi pas jusqu’en finale, comme en 2018. Stanisic est absent, alors que Sosa est incertain.



La compo probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Kovacic, Brozovic, Modric - Kramaric, Petkovic, Perisic.

Bastidores da comemoração para as quartas de final! Vamos, Brasil! 🇧🇷 pic.twitter.com/qKJVMESWjj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 6, 2022

Un peu sur courant alternatif en phase de groupes, la Seleçao a corrigé la Corée du Sud dans une leçon de football en huitièmes (4-1). Avec le retour de son maître à jouer Neymar, le groupe de Tite a forcément conforté son statut de favori. Mais désormais, il va falloir sortir la Croatie, un pays jamais simple à éliminer en Coupe du Monde. Pour ce rendez-vous, le Brésil sera privé de Gabriel Jesus et Telles, alors qu'Alex Sandro est incertain.



La compo probable du Brésil : Alisson - Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Paqueta, Casemiro, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius.

La décla du coach

Tite sur Neymar : « Il a fait la différence sur le terrain. C’est l’une de nos plus grandes forces. Je voudrais féliciter nos médecins. Neymar était si motivé et les autres étaient si heureux de le revoir. Il est prêt pour la suite. Avec lui, notre potentiel est plus fort car il rend les autres meilleurs par sa technique. Neymar a un leadership technique. D'autres joueurs ont d'autres capacités, mais lui, c'est un leader technique ».