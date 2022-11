Angleterre-Iran : Enorme bug aux portes du stade, la FIFA bricole

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Plusieurs centaines de spectateurs n'ont pas été en mesure d'entrer dans le stade où se déroule le match Angleterre-Iran. Et pour cause, le système de billets électroniques est bugué.

Les supporters anglais doivent se demander si quelqu'un leur en veut au sein des instances du football. Quelques mois après le chaos pour accéder à la finale de la Ligue des champions à Paris, c'est cette fois avant l'entrée en lice des Three Lions lors du Mondial 2022 qu'un souci technique a empêché plusieurs centaines de fans de l'Angleterre et de l'Iran d'accéder au Khalifa International Stadium (Doha). Informée du souci, la FIFA a immédiatement communiqué et expliqué les raisons de ce problème majeur qui devrait rapidement se régler.

« Certains spectateurs rencontrent actuellement un problème pour accéder à leurs billets via l'application FIFA Ticketing. La FIFA travaille à résoudre le problème. En attendant, les fans qui ne peuvent pas accéder à leurs billets mobiles doivent vérifier les comptes de messagerie qu'ils ont utilisés pour s'inscrire à l'application Ticketing pour plus d'instructions. Au cas où les supporters ne pourraient pas accéder à leurs comptes de messagerie, le point de résolution des tickets du stade pourra les aider. Nous remercions les fans pour leur compréhension alors que nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible », a indiqué la FIFA.