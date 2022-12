Le Portugal en feu, Domenech vire Cristiano Ronaldo

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Le Portugal a impressionné face à la Suisse avec un succès 6-1. Une démonstration de football réalisée sans Cristiano Ronaldo titulaire. CR7 qui n'a joué que les 20 dernières minutes n'est plus indispensable pour Raymond Domenech. Son âge lui fait trop défaut.

Contrairement aux pronostics, c'est bien dans Portugal-Suisse qu'a eu lieu le plus large succès des huitièmes de finale. Dans une opposition de prime abord équilibrée, les Portugais ont finalement atomisé leurs homologues suisses avec six buts inscrits. Une performance pleine sur le plan collectif alors que Cristiano Ronaldo était sur le banc. Il avait visiblement été sanctionné par Fernando Santos pour son attitude face à la Corée du Sud. CR7 avait été mécontent de sortir du terrain et l'avait un peu trop montré. Le sélectionneur a préféré aligner Gonçalo Ramos face à la Nati.

Ronaldo trop vieux, Domenech n'en veut plus sur le terrain

Malgré les craintes liées à ce choix, bien lui en a pris. Le joueur de Benfica a planté un triplé et le Portugal n'a presque jamais semblé aussi fringant en compétition officielle. Une démonstration collective sans sa star qui offre un dilemme au sélectionneur : doit-il se passer de Cristiano Ronaldo dans le onze titulaire à partir des quarts de finale ? Oui pour Raymond Domenech, lequel estime CR7 trop vieux pour aider la Seleçao à produire du jeu.

🇵🇹 Cristano remplaçant, le Portugal séduisant : faut-il y voir un lien de cause à effet ?



« J’ai vu l’image à la 81e minute où il doit partir en profondeur et j’ai cru que c’était mon grand-père. Il n'avançait plus, il m’a fait pitié par rapport à ce qu’il est, ce qu’il a été. Je dis oui, forcément ils jouent mieux sans lui parce que déjà ils jouent à onze au lieu de dix. Parce qu’il ne peut plus voilà, il peut sur un petit ballon de la tête, sur un corner, mais dans le jeu il ne leur sert pratiquement plus à rien donc oui ils jouent mieux sans lui », a t-il indiqué de manière très dure dans l'Equipe du Soir. Une conclusion loin d'être propre à l'ancien sélectionneur des Bleus alors qu'un récent sondage indiquait que 70% des Portugais voulaient voir CR7 remplaçant dans la suite de ce Mondial.