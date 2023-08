Textor fonce sur Draxler, le PSG saute au plafond

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Dans le loft du PSG depuis le début de l’été, Julian Draxler est sur le point de trouver une belle porte de sortie avec un possible départ en Angleterre.

Prêté à Benfica la saison dernière, Julian Draxler n’entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain et a été invité dès la reprise de l’entraînement à trouver une porte de sortie. Envoyé dans le loft au côté des indésirables, l’international allemand a été contacté par des clubs au Qatar et en Arabie Saoudite, des destinations qui n’ont pas vraiment provoqué son enthousiasme. Mais la donne est sur le point de changer dans cette dernière ligne droite du mercato puisque RMC nous apprend que Crystal Palace a pris contact avec l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg et de Schalke 04 pour s’attacher ses services.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui veut se séparer de l’imposant salaire de Julian Draxler d’ici la semaine prochaine. A en croire la radio, des premiers contacts ont été noués entre le PSG et Crystal Palace afin d’avancer sur les contours d’un accord. Toutes les parties ont la volonté de boucler l’opération… mais celle-ci s’annonce tout de même complexe. Sans surprise, c’est le salaire colossal du joueur qui complique les choses.

Le salaire de Draxler complique le deal

Malgré les moyens financiers importants des clubs de Premier League, Julian Draxler dispose d’émoluments estimés à plus de 600.000 euros par mois, une somme qui n’est pas négligeable y compris pour les Eagles. Recruté par le PSG en 2016 pour 35 millions d’euros, Julian Draxler a disputé 198 matchs sous les couleurs parisiennes (26 buts, 41 passes décisives). Ce potentiel transfert ne manquera pas de susciter l’intérêt des supporters de l’Olympique Lyonnais puisqu’en cas de transfert à Crystal Palace, Julian Draxler rejoindrait la galaxie des clubs détenus par John Textor. Même si à priori, il n’est pas prévu que l’Allemand au salaire rondelet transite par la capitale des Gaules.