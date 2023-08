Relancé par l'OM, il fonce vers Nottingham Forest

Prêté à l'Olympique de Marseille la saison passée, Nuno Tavares n'arrive toujours pas à convaincre Mikel Arteta de lui laisser sa chance à Arsenal. Un club anglais est intéressé pour le recruter.

Avec 39 matchs disputés la saison dernière avec l'OM, Nuno Tavares a brillé avec ses qualités offensives en inscrivant notamment 6 buts en Ligue 1, mais a également beaucoup déçu sur un plan défensif. De retour à Londres, le défenseur portugais n'entre toujours pas dans les plans de Mikel Arteta. Arsenal essaye de vendre le joueur de 23 ans, tout en faisant grimper sa cote sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Gunners, le natif de Lisbonne est poussé vers la sortie et le club anglais attend une offensive durant cette fin de mercato estival. Cela tombe bien, car selon les informations de Fabrizio Romano, Nottingham Forest a envoyé une offre officielle à Arsenal pour s'offrir les services de Nuno Tavares et cette dernière a été acceptée.

Nuno Tavares to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed with Arsenal on loan until June 2024 🚨🔴🌳 #NFFC



Understand loan fee will be bit higher than £1m plus £12m buy option.



Medical tests being completed today, new left back for Forest + Murillo deal done since Friday. pic.twitter.com/XLZPvkczUL