Real Madrid : Accord à l'amiable Zidane c'est fini

Dans : Mercato.

Annoncé sur le départ depuis quelques semaines déjà du côté du Real Madrid, Zinédine Zidane devrait bel et bien faire ses valises l’été prochain.

Samedi, lors de la 38e et dernière journée de Liga, la Maison Blanche a loupé sa chance dans la course au titre. Malgré une victoire 2-1 contre Villarreal, grâce notamment à un grand Benzema, le Real n’a rien pu faire face à l'Atlético Madrid, qui a dominé Valladolid pour s’adjuger un nouveau titre de champion d’Espagne. Ce qui n’a pas vraiment arrangé le cas de Zizou au Real. Après la dernière rencontre de la saison, l’entraîneur français a d’ailleurs évoqué son avenir à Madrid : « Mon futur ? Le plus important aujourd'hui, c'est l'équipe, pas moi. Je vais parler avec le club et nous verrons. Pas seulement avec moi, mais dans tout le club pour la saison prochaine ». Une déclaration assez banale qui cache une réalité. Puisque selon les informations de L’Equipe, Zidane a bien dirigé son dernier match sur le banc du Real le week-end dernier. En effet, dans les jours à venir, et malgré un contrat courant jusqu’en 2022, Zidane va bien faire ses valises.

Zidane du Real à la Juve ?

D’un commun accord, Zidane et Florentino Pérez ont prévu de signer une séparation à l'amiable. Une volonté commune, sachant que ZZ n’apprécie pas, par exemple, le manque de soutien de ses dirigeants dans les périodes compliquées, comme cela a souvent été le cas cette saison. De l’autre côté de la barrière, le président du Real estime que Zidane ne sera pas capable d’effectuer un renouveau au sein de son effectif, vu qu’il est trop proche des joueurs avec lesquels il a tout gagné ces dernières années. Autant dire que l’heure de Zidane au Real est finie, surtout qu’il n’a même pas été consulté pour la préparation estivale et le mercato… Si Madrid pourrait appeler Massimiliano Allegri en renfort, Zidane, lui, pourrait filer en Italie, où son nom circule bien entendu à la Juventus, son ancien club.