PSG : Pogba bradé, Manchester répond cash

Dans : Mercato.

Le Paris SG ne cache plus ses ambitions sur le marché des transferts. Et pourquoi pas avec Paul Pogba ?

Après avoir tenté de faire venir Lionel Messi, qui devrait rester au FC Barcelone, les dirigeants parisiens ont fait signer Georginio Wijnaldum, sont sur le point d’enregistrer l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, et courtisent ardemment Sergio Ramos et Achraf Hakimi. En ce qui concerne les stars, c’est loin d’être fini puisque, après Raphaël Varane, qui semble se diriger vers la Premier League, c’est Paul Pogba qui est dans le viseur du PSG. Il faut dire que, c’est à la mode, l’international français se retrouve dans une situation avantageuse avec une seule année de contrat restante. Sans compter le fait qu’il possède un agent très gourmand, qui veut bien prolonger, mais uniquement à des tarifs exorbitants qui peuvent même faire rougir Manchester United. Résultat, des bruits ont parcouru les couloirs d’Old Trafford, et il se murmurait récemment que les Red Devils étaient prêts à envisager le départ de La Pioche si un club mettait 50 ME sur la table.

Très occupé dans cette période chaude, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a fait savoir la réponse de Manchester United au sujet de ce transfert abordable. Le club anglais privilégie pour le moment les négociations avec l’agent de Paul Pogba, le célèbre Mino Raiola, pour sa prolongation, et n’envisage pas un départ. Si cela devait être le cas, il a été expliqué que le montant de 50 ME évoqué serait très loin d’être suffisant. De quoi éloigner beaucoup de prétendants et privilégier en effet les négociations pour une prolongation. Mais au PSG comme ailleurs, personne n’est dupe. Si Paul Pogba n’affichait pas sa volonté de continuer sur le long terme à MU, il faudrait bien envisager son transfert, et ce ne sera pas pour 80 ou 100 ME.