PL : Enfin un carton pour Cristiano Ronaldo au mercato

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Titulaire et buteur contre le Sheriff jeudi soir en Europa League, Cristiano Ronaldo n’en reste pas moins sur le départ à Manchester United.

Écarté par Erik Ten Hag pour le match face à Chelsea en raison de son mauvais comportement lors de la rencontre entre Manchester United et Tottenham, Cristiano Ronaldo avait à cœur de réaliser un match plein face au Sheriff afin de s’excuser. L’international portugais a réussi à le faire avec une titularisation et un but lors de la cinquième journée de l’Europa League. Une bonne chose pour Manchester United et pour la confiance de l’international portugais à quelques semaines de la Coupe du monde, même si cela ne change pas grand-chose sur son avenir. Et pour cause, CR7 reste sur le départ et certains clubs commencent à prendre des renseignements sur les conditions d’un éventuel transfert. Tandis que le nom de Cristiano Ronaldo est murmuré dans certains clubs de Série A, c’est aux Etats-Unis que l’on rêve les yeux ouverts de l’ancien buteur de la Juventus et du Real Madrid.

La MLS rêve de Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

A en croire les informations du site Fichajes.net, trois clubs de Major League Soccer sont très intéressés par la perspective de signer Cristiano Ronaldo cet hiver en provenance de Manchester United. Sur les rangs pour accueillir Lionel Messi l’été prochain, l’Inter Miami de David Beckham est cité parmi les prétendants de Cristiano Ronaldo au mois de janvier. Par ailleurs, les Los Angeles Galaxy et le club de Los Angeles FC sont également intéressés. Reste maintenant à voir si Cristiano Ronaldo, obnubilé par les records et qui voulait justement quitter Manchester United pour signer dans un club qualifié en Ligue des Champions, sera ouvert à l’idée de quitter l’Europe pour rejoindre les Etats-Unis. C’est à vrai dire le principal obstacle pour un transfert de CR7 aux USA. De son côté, Manchester United est prêt à se séparer de l’international portugais pour une bouchée de pain afin d’économiser son son salaire colossal.