MU : Ten Hag sonne la fin de l’humiliation pour Cristiano Ronaldo

Ecarté par Erik Ten Hag depuis la victoire de Manchester United contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à l’entraînement des Red Devils.

Sanctionné par Manchester United pour son attitude contre Tottenham, match au cours duquel il a refusé de rentrer en jeu, Cristiano Ronaldo a été envoyé à l’entraînement des moins de 21 ans par l’entraîneur Erik Ten Hag. Après près d’une semaine de sanction, CR7 a fait son grand retour à l’entraînement collectif du groupe professionnel de Manchester United. En effet, le Portugais a rencontré son entraîneur avant la séance du jour et visiblement, la discussion entre les deux hommes a été positive. A en croire le journaliste Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo a été totalement réintégré et postule pour jouer en Ligue Europa contre le Sheriff jeudi à Old Trafford. Un retour important pour Cristiano Ronaldo, qui a besoin de jouer pour garer le rythme avant la Coupe du monde avec le Portugal.

Cristiano Ronaldo is back with Man United first team. He has returned to training with the 1st squad today in preparation for Thursday’s game against Sheriff. 🚨🇵🇹 #MUFC



Erik ten Hag and Ronaldo have been in constant dialogue — Cristiano’s now in contention for next game. pic.twitter.com/Wmgp2lFTqk