Ousmane Dembélé, le PSG ne l’intéresse pas

Ousmane Dembélé a la possibilité de quitter le FC Barcelone cet été pour 50 millions d'euros. Le Français ne compte pas en profiter, et ne répondra pas à d'éventuelles offres parisiennes.

Départ de Kylian Mbappé ou pas, le PSG apprécie toujours autant le profil d’Ousmane Dembélé, qui possède une clause lui permettant d’être transféré pour 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. Une réelle crainte pour le FC Barcelone de voir son ailier français s’en aller alors que Xavi compte sur lui, même si l’ancien rennais n’est pas non plus un joueur indétrônable de l’effectif catalan. Selon Marca, le FC Barcelone n’a toutefois absolument rien à craindre. Même si les discussions pour une éventuelle prolongation au-delà de 2024 n’avancent pas vraiment, Ousmane Dembélé sera bien de la tournée aux Etats-Unis que prépare le club blaugrana pour cet été.

Dembélé, rendez-vous en juin 2024

Le clan de l’international français a fait savoir qu’il n’envisageait pas une seule seconde un départ cet été, même si le PSG venait à le solliciter. Il faut croire que Paris n’attire plus autant que par le passé vue la situation du club francilien, qui a du mal à monter une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau de la Ligue des Champions. C’est aussi un problème pour le Barça, mais Ousmane Dembélé compte en tout cas repousser toutes les sollicitations pour continuer l’aventure en Catalogne, et le PSG, qui n’a jamais fait d’offres concrètes, peut donc oublier cette cible pour les semaines à venir. A voir ce qu’il en sera dans les mois à venir, si jamais aucun accord pour une prolongation ne venait à être trouvé.