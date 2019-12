Officiel : Longtemps ciblé par le PSG, Weigl signe au Benfica

Dans : Mercato.

Ces derniers mois, Julian Weigl a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain dans l’optique d’un éventuel transfert. Mais ce mardi, l’Allemand de 24 ans s’est officiellement engagé en faveur du Benfica Lisbonne.

Thomas Tuchel ne croisera donc pas la route de l’un de ses anciens chouchous du BVB à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. En effet, Julian Weigl s’est officiellement engagé avec le Benfica Lisbonne, qui a déboursé près de 20 ME pour s’attacher ses services selon la presse portugaise. « Je tiens à remercier mes coéquipiers, les employés du BVB et tous les fans de ce grand club. J'aurai toujours le Borussia Dortmund dans mon cœur » a indiqué le joueur, qui n’était plus un joueur clé de Lucien Favre au BVB depuis plusieurs semaines et pour qui il était important de retrouver du temps de jeu à six mois de l’Euro 2020.