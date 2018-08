Officiel : Jordan Ayew prêté à Crystal Palace

Dans les petits papiers depuis plusieurs heures, la venue de Jordan Ayew à Crystal Palace est désormais officielle. Ce jeudi soir, le club anglais a effectivement annoncé l'arrivée de l'ancien attaquant de l'OM en prêt pour une saison. L'international ghanéen de 26 ans est encore sous contrat avec Swansea jusqu'en 2019, mais jouera chez les Eagles Glaziers, où il remplacera Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).

We're delighted to announce @jordan_ayew9 has joined #CPFC 🦅 on a season-long loan!#AyewReady

👉 https://t.co/7jHjvAkaXZ pic.twitter.com/kt0QSrzqio