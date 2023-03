Thierry Henry et la France, son choix va surpendre

Cité comme candidat au poste de sélectionneur de l'Equipe de France féminine, Thierry Henry a dit non à la FFF. L'ancien attaquant d'Arsenal vise un autre poste de sélectionneur, de l'autre côté de l'Atlantique.

Thierry Henry sélectionneur, une hypothèse proche de devenir réalité. Toutefois, une seule question reste en suspens : où l'actuel consultant d'Amazon Prime Vidéo va t-il aller ? Après la fin de son aventure comme adjoint de Roberto Martinez en Belgique, on a souvent murmuré qu'il pourrait prendre le poste de l'Espagnol. Certains Diables Rouges comme Lukaku militaient même officiellement pour lui. Mais, Henry n'a pas donné suite laissant Domenico Tedesco devenir sélectionneur de la Belgique. La FFF et Jean-Michel Aulas ont aussi étudié son profil pour l'Equipe de France féminine. Il avait de réelles chances de prendre la suite de Corinne Diacre. Cependant, il a refusé très rapidement.

Thierry Henry pas motivé pour guider les Bleues au prochain Mondial ? Peut-être, mais surtout il a trouvé mieux : la sélection masculine américaine. En effet, depuis plusieurs semaines, il est apparu comme un candidat crédible au poste laissé vacant par Gregg Berhalter. Une idée qui lui plaît clairement. C'est ce que révèle le média ESPN. Un secret de polichinelle puisque Henry lui-même avouait son ambition de mener la jeune sélection US au Mondial 2026 qu'elle co-organisera.

Thierry Henry has turned down the chance to coach the France women's national team.



Sources have told ESPN that Henry is keen on the vacant USMNT head coach position 🇺🇸 pic.twitter.com/YdlsqdE2DY