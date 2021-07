Officiel : Ballo-Touré signe au Milan AC pour 4 ME

Dans : Mercato.

Ancien joueur formé au PSG qui a explosé à Lille avant de rejoindre Monaco pour 11 ME en 2019, Fodé Ballo-Touré va tenter de relancer sa carrière au Milan AC. Le latéral gauche franco-sénégalais de 24 ans s’est engagé pour quatre saisons avec le club lombard, avec une supplémentaire en option pour Milan. Le montant du transfert serait de 4 ME, avec des bonus éventuels de 0,5 ME. Une mauvaise affaire financière, mais un départ pour un joueur qui aura beaucoup déçu sur le Rocher.