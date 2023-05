Messi au Barça, le fossoyeur du football français s'en mêle

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi est annoncé toujours plus proche de l'Arabie saoudite la saison prochaine. Avec l'offre démentielle mise sur la table par Al Hilal, la Pulga aura du mal à refuser ce transfert. Mais, le FC Barcelone reste convaincu de pouvoir le faire revenir à la maison.

Les millions de pétrodollars saoudiens vont-ils empêcher le retour du fils prodigue à la maison ? Il y a encore quelques semaines, tout semblait se mettre en place pour un transfert de Lionel Messi au Barça l'été prochain. Mais, l'Arabie saoudite est entrée dans la danse et le FC Barcelone a une sérieuse épine dans le pied. Al Hilal propose à Messi un milliard d'euros de salaire sur deux ans pour l'attirer dans le championnat saoudien. Un sacré chèque qui fait sérieusement réfléchir la Pulga, laquelle est annoncée à Al Hilal par de nombreux médias. Il faut dire que le FC Barcelone, en difficulté financière, ne peut rivaliser sur la question de l'argent offert. La presse espagnole évoque un contrat en préparation du côté de la Catalogne qui lui permettrait de toucher 14 millions d'euros par an. Pas négligeable bien évidemment, mais très loin d'être comparable avec ce qu'on lui propose dans le Golfe.

Le Barça tentera tout pour Messi

Néanmoins, le Barça pense toujours recruter Messi l'été prochain. C'est ce qu'a confié Jaume Roures sur la radio Cadena Ser. Le patron du groupe médiatique Mediapro, négativement connu en France, reste très proche de la direction catalane. Il a indiqué que « tous les moyens sont mis en œuvre pour que Messi joue à Barcelone la saison prochaine ». Toutefois, il a révélé que s'il était à la direction blaugrana, il ne « penserait même pas » attirer Messi au vu de l'offre saoudienne.

❗️ Jaume Roures también afirmó en la SER que "se están poniendo todos los medios para que Messi llegue al Barça"https://t.co/A2DQp4Usr9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 17, 2023

Roures confie que la situation entre Messi et le Barça reste très floue. Le joueur et son entourage ne se prononcent que très peu sur ce dossier, préférant attendre la fin de saison. De son côté, le club catalan doit encore remettre de l'ordre dans ses finances et dans ses contrats. Le jeune Gavi doit ainsi être prolongé au club. « La situation de Gavi doit être résolue, j'ose le dire avant celle de Leo Messi », déclare même Roures. Joan Laporta doit donc s'armer de patience pour résoudre le cas de Messi mais, il le sait, ce retour est primordial pour la suite de son mandat. On n'en doute pas quand on voit les démonstrations de soutien toujours plus fortes et régulières des supporters barcelonais envers le champion du monde argentin, qui s'est toutefois bien gardé de faire la moindre déclaration pour donner un grain à moudre. Sa seule prise de parole récente aura été pour s'excuser d'avoir effectué un voyage en Arabie Saoudite alors qu'il était attendu à l'entrainement du PSG.