Mercato : Vers un incroyable coup de théâtre pour Griezmann ?

Dans : Mercato, Liga.

Le départ d’Antoine Griezmann en fin de saison ne fait quasiment plus aucun doute dans l’esprit des supporters de l’Atlético Madrid. Et pourtant, Diego Simeone compte bien conserver l’international français, selon les informations de Mundo Deportivo. En effet, le média espagnol affirme que le coach argentin n’abdique pas : il souhaite prolonger l’attaquant français, dans le but d’augmenter considérablement sa clause libératoire, actuellement fixée à 100ME.

Griezmann au Barça, Simeone ne veut pas voir ça

Diego Simeone aurait ainsi abordé le « sujet Griezmann » avec les dirigeants de l’Atlético Madrid dans le but de prolonger l’ancien attaquant de la Real Sociedad. Au-delà de son souhait de prolonger « Grizou », l’entraîneur madrilène redoute de voir son atout offensif n°1 signer chez un concurrent direct, en l’occurrence le FC Barcelone. Outre le club catalan, le Real Madrid et Manchester United font figures de favoris pour recruter le joueur à l’issue de la saison. Reste à voir si un improbable accord autour d’une prolongation inattendue sera trouvée d’ici juin prochain…