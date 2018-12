Mercato : Une offre historique de MU pour ce roc défensif de Serie A ?

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Serie A.

Impressionnant avec Naples, nominé pour le titre de meilleur joueur africain de l’année, Kalidou Koulibaly est en train de crever le plafond.

Le défenseur central répond présent en Ligue des Champions et ses performances face au Paris SG et contre Liverpool ont notamment marqué les esprits dans le nord de l’Angleterre. Car c’est chez le voisin de Manchester United que le Sénégalais pourrait poser ses valises cet hiver.

The Evening Standard annonce en effet que les Red Devils, sous l’impulsion d’un José Mourinho qui adore toujours autant les joueurs puissants, pourraient dépasser la barre des 100 ME pour convaincre Naples de laisser filer son roc défensif. Le club italien n’est pas vendeur officiellement, mais une telle offre aurait de quoi faire réfléchir n’importe quel club, surtout que cela ferait de Kalidou Koulibaly le défenseur le plus cher de l’histoire du football.