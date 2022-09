Cristiano Ronaldo, son départ au mercato ne fait plus de doute

Dans : Mercato.

Cet été, Cristiano Ronaldo a fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United lors du mercato.

Agacé par la non-qualification de Manchester United pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a fait savoir à son agent Jorge Mendes ainsi qu’à ses dirigeants qu’il voulait quitter les Red Devils. CR7 a été proposé au PSG, au Bayern Munich, à Chelsea ou encore au FC Barcelone et à l’Atlético de Madrid mais finalement, l’international portugais n’a pas trouvé de point de chute, principalement en raison de son salaire colossal. Cantonné à un rôle inhabituel pour lui de remplaçant depuis le début de la saison à Manchester United, où Erik Ten Hag ne compte plus vraiment sur lui, Cristiano Ronaldo va de nouveau tenter de partir lors du prochain mercato. Et pour cause, l’ancien Madrilène va animer le mercato hivernal au mois de janvier, cela ne fait absolument aucun doute selon The Sun.

Cristiano Ronaldo va demander à partir en janvier

Le média britannique croit savoir qu’en interne, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo à Manchester United sont intimement persuadés que l’ex-buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin va demander à quitter les Red Devils au mois de janvier, sans pour autant que ce dernier ait la certitude de trouver un point de chute. Il faut dire que tous les signaux sont au vert pour Cristiano Ronaldo à Manchester United puisqu’il ne dispute pas la Ligue des Champions et en plus, il n’est pas un titulaire aux yeux d’Erik Ten Hag. « Prendre des décisions nécessite de suivre son instinct, ses sentiments et ses émotions, mais je dois être rationnel et stratégique si on veut emmener Manchester dans la bonne direction. Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l’équipe. Ce qui la fait progresser. Je dois être transparent, clair et communiquer. Ronaldo doit s’adapter à notre façon de jouer » a prévenu Erik Ten Hag en conférence de presse. Il est clair qu’à Manchester United, plus personne ne fera de cadeau à CR7, ce que le Portugais a visiblement saisi cinq sur cinq.