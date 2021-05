Mercato : Un duel OL-Lille loin de Galtier

Dans : Mercato.

A l’approche du mercato estival, Lille et l’OL ont flashé sur le même attaquant de Ligue 1, Randal Kolo-Muani.

En dépit de la saison délicate du FC Nantes, 18e de Ligue 1 et qui dispute ce jeudi soir le match aller des barrages contre Toulouse, un joueur des Canaris est parvenu à tirer son épingle du jeu. Il s’agit de l’international espoirs français Randal Kolo-Muani, auteur de 9 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Aussi bien capable d’occuper l’axe de l’attaque que d’évoluer sur les côtés, Kolo-Muani ne devrait pas s’éterniser à Nantes, que le club de Loire-Atlantique reste en Ligue 1 ou soit relégué en Ligue 2. Et pour cause, L’Equipe dévoile que l’Olympique Lyonnais et le Lille OSC sont sur les traces du natif de Bondy.

Kolo-Muani ciblé par l'OL, Lille et Francfort

Après avoir bouclé les signatures de Damien Da Silva (Rennes) et d’Henrique Silva (Vasco de Gama), tous les deux en fin de contrat, Lyon continue d’avancer sur son mercato et s’attaque désormais à un joueur pour qui il faudra négocier avec son club. En fin de contrat avec Nantes en 2022, Randal Kolo-Muani ne sera pas bradé par Waldemar Kita, mais sa valeur marchande pourrait brutalement chuter en cas de relégation en Ligue 2, ce dont Lyon souhaite profiter pour attirer un élément prometteur à moindre coût, comme il a l’habitude de le faire ces dernières années. L’OL apprécie les qualités du joueur mais également sa polyvalence. A l’instar de Kadewere et de Toko-Ekambi, il peut évoluer à tous les postes offensifs. Mais dans la course à la signature de Randal Kolo-Muani, Lyon devra se battre avec Lille ainsi qu’avec l’Eintracht Francfort, qui ont également ciblé le Nantais. Le club allemand est prêt à débourser 4 ME pour recruter Kolo-Muani, lequel privilégie toutefois la France pour la suite de sa carrière. Tout devrait donc se jouer entre l’OL et Lille…