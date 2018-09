Mercato : Pogba-Juve, un rendez-vous dangereux pour Man United

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Le mercato estival est terminé, mais le feuilleton Paul Pogba (25 ans), lui, ne fait que commencer.

Longtemps annoncé sur le départ cet été, surtout à cause de ses relations tendues avec José Mourinho, le milieu de Manchester United n’a finalement pas bougé. Le Français aurait été retenu par ses dirigeants malgré l’approche du FC Barcelone. Pas de quoi effacer toute idée de départ dans l’esprit du joueur. « Je suis à MU maintenant mais dans quelques mois, qui sait ? », a récemment confié l’international tricolore. Pas de quoi rassurer le club mancunien, qui n’appréciera pas non plus l’information publiée par Tuttosport.

Selon le média transalpin, l’agent de Pogba Mino Raiola a prévu de rencontrer le directeur sportif de la Juventus Turin Giuseppe Marotta. Ce rendez-vous aurait été programmé pour évoquer la situation du jeune Bianconero Moise Kean. Mais sachant que la Juve tente de récupérer son ancien joyau, nos confrères affirment avec quasi certitude que le nom de « la Pioche » sera cité. Rappelons aussi que les Red Devils et la Vieille Dame figurent dans le même groupe en Ligue des Champions, ce qui pourrait permettre aux différentes parties de se rencontrer facilement…