Mercato : Toute l’Espagne en alerte sur cette pépite du Real Madrid

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Très impressionnant sous le maillot de Flamengo depuis ses premiers pas, Vinicius Junior a fait le grand saut cet été en rejoignant le Real Madrid quasiment le jour de ses 18 ans, comme son contrat l’autorisait.

Pour le moment, l’attaquant brésilien n’a pas une seule minute de temps de jeu au plus haut niveau avec le géant espagnol. Pas un scandale étant donné que, malgré des qualités d’explosivité évidentes, il a encore beaucoup de lacunes tactiques et n’a pas convaincu Julen Lopetegui en deux mois d’entrainement. Utilisé par la réserve du club en D3 espagnole, Vinicius se pose tout de même quelques questions sur sa progression, et espère ne pas être trop freiné.

C’est pourquoi selon OK Diario, il aurait fait savoir qu’il demanderait à être prêté cet hiver s’il ne jouait pas avec l’équipe première dans les prochaines semaines. Le but n’est bien évidemment pas d’aller au clash, mais bien de débuter en Liga sous le maillot d’une formation plus modeste pour gagner du temps de jeu. Une nouvelle qui a eu son effet, puisque le journal espagnol annonce que Leganes, Levante, Valladolid et le Rayo Vallecano se sont positionnés pour récupérer l’ailier gauche brésilien en deuxième partie de saison.