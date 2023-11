Mercato ‍: Thomas Tuchel ose un coup impossible au Barça

A la recherche d’un défenseur central pour compléter son effectif à l’avenir, Thomas Tuchel rêve d’attirer Ronald Araujo au Bayern Munich.

Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt et Kim Min-Jae ne suffisent visiblement pas à Thomas Tuchel. L’entraîneur du Bayern Munich cherche désespérément à renforcer son équipe au poste de défenseur central. Après avoir exploré la piste Raphaël Varane, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain vise encore plus lourd. A en croire les informations de Fabrizio Romano, le champion d’Allemagne en titre a des vues sur Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone et meilleur joueur du club catalan depuis plusieurs mois.

Véritable taulier de Xavi en Catalogne, l’international uruguayen de 24 ans serait la priorité du Bayern Munich pour le prochain mercato, alors que son contrat avec le Barça court jusqu’en juin 2026. Le spécialiste du mercato indique qu’il y a toutefois peu de chances de voir Ronald Araujo quitter Barcelone pour rejoindre le Bayern Munich à court terme. Et pour preuve, l’état-major barcelonais a immédiatement réagi en intensifiant les négociations avec Ronald Araujo pour une prolongation de contrat, assortie d’une nette revalorisation salariale.

🚨🔵🔴 Understand Barça are set to offer new deal to Ronald Araújo — it’s one of the priorities.



Bayern interest is genuine as reported by @Plettigoal — Tuchel loves Araújo… but told Barça have no intention to enter in talks.



New deal will be offered soon. He’s untouchable. pic.twitter.com/29Y9WqxR9u