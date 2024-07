Mercato ‍: Kanté tend la main au clan Pogba

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Libre depuis la fin de son aventure au ATK Mohun Bagan (Inde) l'année dernière, Florentin Pogba va relancer sa carrière en Belgique. Le défenseur central de 33 ans s’est officiellement engagé avec le Royal Excelsior Virton. Chez le pensionnaire de troisième division belge, le frère de Paul Pogba évoluera notamment sous les ordres du Brésilien Brandao, membre du staff technique de Jérôme Arpinon, et d’un certain N’Golo Kanté, propriétaire du club depuis un an.