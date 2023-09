Les départs s’accumulent, le Barça se ruine en indemnités

Dans : Liga.

En grande difficulté sur le plan économique, le FC Barcelone fait attention à ses dépenses. Le club catalan évite par exemple les gros investissements sur le marché des transferts. Mais pendant ce temps-là, le champion d’Espagne se plombe avec d’importantes indemnités de départ dans différents secteurs.

Il faudra encore attendre avant de voir les comptes du FC Barcelone dans le vert. Depuis son retour aux commandes en 2021, le président Joan Laporta s’efforce de rééquilibrer la balance. Mais le club catalan reste en grande difficulté et peine à respecter le fair-play financier de la Liga. Dans ces conditions, mieux vaut éviter les gros investissements sur le marché des transferts.

Grosses dépenses interdites mais...

Le Barça se focalise sur des joueurs libres comme le milieu allemand Ilkay Gündogan, ou conclut des prêts d’éléments trop chers comme les Portugais João Cancelo et João Félix. Et dans la masure où cette politique d’austérité ne suffit pas pour offrir un effectif complet à l’entraîneur Xavi, le champion d’Espagne n’hésite pas à piocher dans son centre de formation, avec réussite puisque les jeunes Alejandro Balde, Gavi et plus récemment Lamine Yamal donnent entière satisfaction.

Le problème, c’est que le Barça dépense des sommes importantes pour de mauvaises raisons. Ces deux dernières saisons, le club s’est séparé de nombreux dirigeants via des licenciements ou des accords à l’amiable. Des indemnités ont donc été versées à ces anciens membres de la direction, pour un total de 2,3 millions d’euros en 2020-2021, et 3,3 millions d’euros l’année suivante.

A ces 5,6 millions d’euros viennent s’ajouter 22,1 millions d’euros d’indemnités pour des joueurs, techniciens et autres employés du secteur sportif en 2020-2021, année du licenciement du coach Ronald Koeman et de son staff. Puis 14,1 millions d’euros ont encore été versés en 2021-2022 dans ce même secteur. Ça fait donc plus de 40 millions d’euros en seulement deux saisons, sachant que Sport ne comptabilise pas tous les départements du club.