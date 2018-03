Mercato : Quel flair, Raiola a tous les meilleurs joueurs du monde dans son écurie

Dans : Mercato, OGCN.

Roi de la tchatche, Mino Raiola fait partie de ces agents qui pèsent dans le monde du football, et se prennent d’énormes parts à chaque transaction au passage.

S’il continue de faire grandir son portefeuille de joueurs en France, l’agent italo-néerlandais parvient à récupérer de nombreux éléments prometteurs. Il s’occupe notamment des intérêts de Gianluigi Donnarumma, qu’il essaye de caser au PSG et qui est selon lui l’un des trois meilleurs gardiens du monde. Il vient aussi de faire une sortie très théâtrale sur l’avenir de Mario Balotelli, qui est selon lui dans le Top10 des attaquants mondiaux. Enfin, ce vendredi, Mino Raiola s’est lâché dans la presse néerlandaise en évoquant l’avenir de Justin Kluivert. A 18 ans, l’ailier de l’Ajax Amsterdam n’a toujours pas prolongé avec son club formateur, et on peut compter sur « Mino » pour mettre la pression sur les dirigeants.

« Les négociations avancent bien, mais j’ai le devoir de gérer ça très soigneusement. A l’Ajax, Justin joue encore avec un petit contrat et il suscite beaucoup d’intérêt de la part des plus grands clubs. Il faut prendre ces rumeurs au sérieux car nous avons affaire à l’un des plus grands talents du monde », a expliqué l’agent à De Telegraaf, qui pourra toujours rappeler dans ses négociations que José Mourinho rêve depuis quelques temps déjà de le faire venir à Manchester United. Connaissant le Raiola, il ne manquera pas de le faire.