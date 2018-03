OGCN : Raiola commence son baratin, le transfert loufoque de Balotelli se prépare

Dans : OGCN, Mercato, Serie A, Premier League.

En fin de contrat en juin prochain selon son agent, Mario Balotelli ne cache plus son envie de quitter l'OGC Nice lors du mercato estival. Et Mino Raiola est donc sur le pont pour lui trouver une très belle porte de sortie.

Malgré le fait qu'il alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée à Nice durant l'été 2016, Mario Balotelli est tout de même redevenu un buteur qui compte sur la scène européenne. Auteur de 13 buts en 19 matchs de Ligue 1 cette saison, l'attaquant italien a donc réussi son pari en relançant sa carrière en France. Mais désormais, Super Mario veut rejouer au sein d'un grand club européen, et ce dès la saison prochaine. Une aubaine pour son agent, qui discute déjà avec des formations en Serie A, mais aussi en Premier League, où Balotelli garde une belle cote de popularité sur le marché.

« J'ai parlé avec la Juventus, la Roma, Naples et l'Inter. Mario est prêt à revenir, il a mûri et c'est maintenant l'un des dix meilleurs attaquants au monde. En Italie, c'est le numéro un. Il vaut 100 millions d'euros, mais, comme il est libre, c'est une affaire ! Je suis déjà en train de négocier avec pas mal de clubs en Angleterre et en Italie... », a balancé, au micro de la Rai, Mino Raiola, qui risque tout de même de devoir discuter de cela avec les dirigeants niçois. En effet, ces derniers ont placé des conditions à son départ dès cet été, l'Italien ayant un bail renouvelable jusqu'en juin 2019 selon certaines clauses.