Mercato : Pour Bayo, l’ASSE renonce, pas Bordeaux

Dans : Mercato.

Avec 22 buts la saison passée, Mohamed Bayo a crevé l'écran en Ligue 2. L'ASSE et Bordeaux le veulent, mais Clermont ne lâche pas le morceau.

Plusieurs clubs de Ligue 1 n’ont clairement pas beaucoup renforcé leur équipe pour le moment, alors que le championnat va reprendre le week-end prochain. L’ASSE et Bordeaux en font partie, et les deux clubs se retrouvent sur le même dossier. Il s’agit de l’attaquant de pointe de Clermont Mohamed Bayo, qui vient de sortir une solide saison en Ligue 2, et va découvrir la Ligue 1. Il reste à savoir si ce sera avec le club auvergnat, ou bien un autre club de l’élite. Clermont a affiché son intention de conserver à tout prix le Guinéen, et n’a pas l’intention de se mettre à chercher un nouveau joueur à ce poste alors que le championnat va commencer. Mais Bordeaux est venu aux renseignements et a discuté avec le promu, sans convaincre malgré une première offre.

De son côté, l’ASSE en a fait de même, avec à chaque fois une réponse négative de la part de Clermont. Si les Verts en ont pris note et semblent avoir lâché l’affaire car un transfert pourrait se régler au-delà des 10 ME, les Girondins n’ont pas dit leur dernier mot. Gérard Lopez pourrait en effet repasser à l’action une fois qu’il aura réalisé quelques grosses ventes, notamment avec Marko Basic ou Hwang Ui-jo. La première proposition à hauteur de 6 ME pourrait ainsi être réévaluée, et permettre aux Girondins de faire craquer Clermont. Pour l’instant, le chemin est encore long, surtout que le club de Claude Michy n’a pas envie d’avoir de mauvaises surprises à la fin du mois d’août. Même si comme souvent, en cas de grosse offre, le joueur pourrait aussi se dire qu’il a une occasion en or de rejoindre un club prestigieux de Ligue 1 en pleine reconstruction.