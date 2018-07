Mercato : Hugo Lloris au Real Madrid pour un transfert record ?

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Equipe de France.

Champion du monde avec l’Equipe de France cet été en Russie, Hugo Lloris a vu sa cote monter en flèche.

Il faut dire que le gardien de but de Tottenham a brillé durant le Mondial, en réalisant notamment des arrêts déterminants contre l’Uruguay et la Belgique. Des prestations de haute volée qui ont impressionné certains clubs. Et notamment le Real Madrid, selon The Sun. Si le club madrilène semblait viser Thibaut Courtois, il a changé d’avis et a maintenant fait de Hugo Lloris sa priorité n°1 pour succéder à Keylor Navas, dont le départ est possible cet été.

Le média britannique avance une possible offre à hauteur de 68ME pour s’attacher les services du gardien de Tottenham. Très dur en affaire, Daniel Levy ne devrait pas accepter cette proposition pourtant juteuse. En effet, le patron des Spurs réclamerait plus de 75ME pour son capitaine, afin d’exploser le record tout fraichement détenu par l’AS Roma, qui a vendu Alisson Becker à Liverpool pour près de 65ME hors-bonus. De son côté, le natif de Nice a prévenu ses dirigeants : s’il est très intéressé par un transfert au Real Madrid, il n’ira pas au clash. Ce qui laisse à Daniel Levy le soin de négocier à sa guise…