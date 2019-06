Mercato : Pogba au Real, MU veut vider l’enveloppe de Zidane

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Forcément satisfait du début de mercato, Zinédine Zidane attend encore une signature importante.

Ce n’est un secret pour personne, l’entraîneur du Real Madrid a fait de Paul Pogba sa priorité dans l’entrejeu. La Maison Blanche travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines, mais se heurte à un véritable mur. En effet, Manchester United refuse de négocier le transfert de son milieu également convoité par la Juventus Turin. Compte tenu de la détermination du Français, qui a affiché ses envies d’ailleurs, on peut penser que le club mancunien bluffe afin de récupérer le plus gros montant possible.

D’ailleurs, le Daily Mirror croit savoir que les Red Devils veulent un chèque de 167 M€ pour Pogba ! Peut-être une manière de tester la volonté du Real qui a déjà dépensé plus de 300 M€ pour son recrutement estival. Du coup, le pensionnaire de Premier League veut sûrement savoir ce qu’il reste dans l’enveloppe accordée à Zidane. En attendant, histoire de mettre la pression sur les Merengue, Manchester United a présenté son nouveau maillot extérieur avec une photo de sa star…